Международная выставка "Российский лес" открылась в Вологде

ВОЛОГДА, 7 дек — РИА Новости, Виктория Смирнова. Международная выставка "Российский лес", на которую собрались крупнейшие производители лесозаготовительной техники, представители деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий России и Европы открылась в Вологде, сообщил РИА Новости начальник департамента лесного комплекса региона Роман Марков.

"Выставка "Российский лес", которая проходит по 8 декабря, организована в Вологде уже в двенадцатый раз, традиционно на ней собираются специалисты лесной и деревообрабатывающей отрасли. В этом году в выставке участвуют около 200 участников из нескольких регионов России и других стран, которые представят свою продукцию и услуги", — рассказал Марков.

По его словам, в программе выставки — научно-техническая конференция "Актуальные проблемы развития лесного комплекса в Вологодском государственном университете, тема которой — новые технологии лесозаготовки и деревообработки, а также проблемы химической переработки древесины.

"В выставке вновь принимают участие и представители центра фирменного транспортного обслуживания Северной железной дороги. Взаимодействие лесной промышленности и СЖД развивается. Так, за 2017 год было погружено и перевезено более 9 миллионов тонн лесной продукции — на 6,3 % больше, чем в прошлом году", — отметил начальник департамента.

Он добавил, что в рамках "Российского леса" в Вологде традиционно проходит выставка тяжелой техники, которая экспонируется на площади Революции.