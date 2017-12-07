Международная выставка "Российский лес" открылась в Вологде

ВОЛОГДА, 7 дек — РИА Новости, Виктория Смирнова. Международная выставка "Российский лес", на которую собрались крупнейшие производители лесозаготовительной техники, представители деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий России и Европы открылась в Вологде, сообщил РИА Новости начальник департамента лесного комплекса региона Роман Марков.
По его словам, в программе выставки — научно-техническая конференция "Актуальные проблемы развития лесного комплекса в Вологодском государственном университете, тема которой — новые технологии лесозаготовки и деревообработки, а также проблемы химической переработки древесины.
"В выставке вновь принимают участие и представители центра фирменного транспортного обслуживания Северной железной дороги. Взаимодействие лесной промышленности и СЖД развивается. Так, за 2017 год было погружено и перевезено более 9 миллионов тонн лесной продукции — на 6,3 % больше, чем в прошлом году", — отметил начальник департамента.
Он добавил, что в рамках "Российского леса" в Вологде традиционно проходит выставка тяжелой техники, которая экспонируется на площади Революции.