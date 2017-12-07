Завод Lesaffre в Воронеже планирует поставлять дрожжи в ЕС, Китай и Таиланд

ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Воронежский завод французской компании Lesaffre планирует поставлять дрожжи в страны ЕС, Китай и Таиланд, сообщило в четверг воронежское областное правительство.

Сделка по приобретению ООО "Воронежские дрожжи" французской компанией Lesaffre состоялась 21 июля 2011 года, модернизация завода началась с 2012 года. Компания планирует инвестировать в воронежское предприятие 22 миллиона евро.

В четверг губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил итоги деятельности компании в 2017 году на территории региона с генеральным директором компании "Лесаффр" в России Тимоте Дюпоном. По словам Дюпона, воронежский филиал компании производит более 60% от всего объема хлебопекарных дрожжей в России и является самым большим отечественным производителем по объему выпускаемой продукции. К концу 2017 года будет произведено 34,5 тысячи тонн продукции. Воронежский филиал реализует свою продукцию по всей территории России, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Косово, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию.

"На 2018 год запланировано развитие экспорта сухих хлебопекарных дрожжей в страны Африки. Идет подготовка к экспорту в страны Евросоюза, Таиланд и Китай", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, компания в этом году приступила к реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации Воронежского дрожжевого завода — для повышения качества хлебопекарных дрожжей, увеличения объема выпуска кормовых добавок и кормовых дрожжей для сельскохозяйственных животных.

"За 2017-2020 годы компания планирует инвестировать в модернизацию и развитие предприятия около 1 миллиарда рублей", — информирует правительство региона.

Lesaffre — крупнейший в мире производитель хлебопекарных дрожжей. Объединяет около 40 предприятий по всему миру, в том числе дрожжевые заводы и фабрики по производству солода. Продукция компании продается более чем в 180 странах мира. Воронежский завод Lesaffre стал четвертым производственным активом в России — остальные предприятия расположены в Санкт-Петербурге, Кургане и Тульской области. Инвестиционный проект ООО "Воронежские дрожжи" в 2013 году был включен в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области.

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