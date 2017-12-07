Докапитализация "ФК Открытие" не предполагает финпомощи банку "Траст"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Докапитализация "ФК Открытие", о которой ЦБ РФ объявил в четверг, не предполагает оказания финансовой помощи банку "Траст", который входит в финансовую группу "Открытия", говорится в сообщении регулятора.

Банк России утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию этой кредитной организации на 456,2 миллиарда рублей. Согласно сообщению регулятора, средства будут использованы банком, в том числе, на финансовую помощь входящих в его группу "Росгосстраха" и негосударственных пенсионных фондов. Банк "Траст" находится на санации "ФК Открытие" с конца 2014 года.

"Докапитализация банка "ФК Открытие" не предполагает оказания банком финансовой помощи банку "Траст", — говорится в сообщении регулятора.

"До утверждения плана финансового оздоровления ПАО "Банк "Траст", являющегося участником банковской группы и меры по предупреждению банкротства которого осуществляются с участием Агентства по страхованию вкладов, расчет обязательных нормативов банка ("ФК Открытие" — ред.) на консолидированной основе будет в полной мере учитывать отрицательный капитал банка "Траст", — добавляет регулятор.

Банк России 29 августа объявил о мерах спасения "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это первая санация с использованием нового механизма — ЦБ, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". Регулятор пообещал поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка.