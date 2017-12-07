ЦБ докапитализирует банк "ФК Открытие" на 456,2 млрд рублей

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ЦБ РФ утвердил изменения в план своего участия в санации банка "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию этой кредитной организации на 456,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении регулятора
Докапитализация ФК "Открытие" позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательств банка в размере 189,1 миллиарда рублей, а также позволит банку предоставить финансовую помощь входящим в его группу "Росгосстраху" (на 42,2 миллиарда рублей) и негосударственным пенсионным фондам (на 42,9 миллиарда рублей), отмечается в сообщении. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 миллиарда рублей для формирования нового капитала "ФК Открытие", уточняет ЦБ.
В нем поясняется, что в отношении "ФК Открытие" может быть принято решение об установлении индивидуальных значений обязательных нормативов, ограничивающих риски концентрации на индивидуальной основе: норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (Н25).
В январе 2018 года "ФК Открытие" предоставит план возврата денежных средств, ранее размещенных ЦБ РФ в виде депозитов в банке для предоставления ему ликвидности, сообщил регулятор.