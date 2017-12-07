В Минфине рассказали, сколько потратили из ФНБ в 2017 году

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2018 года составит 3,7 триллиона рублей, в текущем году Минфин потратит из ФНБ 662 миллиарда рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании правительства в четверг.

"В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального состояния. По нашим оценкам, мы используем средства ФНБ в сумме 662 миллиарда рублей", — сказал Силуанов.

"На 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 триллиона рублей, или чуть больше 4% ВВП. При этом ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составят 2,3 триллиона рублей", — добавил глава Минфина.

Он напомнил, что бюджет РФ на ближайшую трехлетку, а также новое бюджетное правило, позволят пополнять резервы страны.