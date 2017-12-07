Силуанов дал прогноз по дефициту российского бюджета в 2017 году

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в 2017 году не превысит 2% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства в четверг.

"Какие у нас ожидания по 2017 году? Мы ожидаем, что в текущем году дефицит бюджета не превысит 2% ВВП, что ниже, чем мы изначально планировали… Связано это с более высокими поступлениями дополнительных доходов, как мы и говорили", — сказал Силуанов.

В действующем законе о бюджете на текущий год заложен дефицит на уровне 2,1% ВВП.