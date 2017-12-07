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Экономика

Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол россиян в 2017 году

13:1107.12.2017
(обновлено: 13:12 07.12.2017)
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© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол. АрхивноеНовогодний стол. Архивное
© Fotolia / BlueOrange Studio

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подготовка новогоднего стола обойдется россиянам в 2017 году почти на 4% дороже, чем в прошлом, подсчитал Росстат. Больше всего за год подорожала красная икра и сливочное масло, стоимость водки повысилась на 3,5%, а отечественного шампанского — на 4,6%.

Открытие московского фестиваля Путешествие в Рождество
© Владимир Астапкович
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Росстат оценил стоимость набора продовольственных товаров, необходимых для подготовки новогоднего стола для российской семьи из четырех человек, исходя из цены на продукты по итогам ноября 2017 года. По расчетам статистического ведомства, в текущем году стоимость набора новогодних продуктов составит 6,096 тысячи рублей, что больше показателя прошлого года (5,875 тысячи рублей) на 3,76%.

Закуски и горячее

Красная икра, необходимая для сервировки праздничного стола, по итогам ноября подорожала по сравнению с прошлым годом на 18,57% — до 756,97 рублей, сливочное масло — на 13,57%, до 105 рублей. Картофель за год стал дороже на 9,41% и стоит теперь 17,21 рубля, огурцы — на 9,2%, их цена выросла до 59,32 рубля.

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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При этом цена говядины без кости за год подорожала всего на 1,19%, до 459,42 рубля, а для того, чтобы обеспечить новогодний стол курицей, в этом году нужно будет заплатить на 7,93% меньше, чем в прошлом — 127,03 рубля в среднем по РФ. Сырокопченая колбаса за год подорожала на 1,63%, до 462,6 рубля, рыбные деликатесы — на 5,14%, до 769,91 рубля, сыр — на 5,43%, до 143,03 рубля.

Чтобы в 2017 году приготовить любимый россиянами салат "Оливье", им необходимо будет заплатить 312,68 рубля, что на 0,84% больше, чем в прошлом году. Стоимость рассчитывалась исходя из цены ингредиентов салата (консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и лук) на конец ноября. А вот приготовление "Селедки под шубой" выйдет гражданам страны на 1,52% дешевле и обойдется в 152,61 рубля.

Шампанское, конфеты, фрукты

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© РИА Новости / Нина Зотина
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Говоря о праздничном столе, нельзя не упомянуть про алкогольные напитки. Здесь новости большей частью для россиян неприятные: чтобы обеспечить празднование Нового года водкой, нужно будет заплатить 301,14 рубля (на 3,53% больше, чем в прошлом году), а отечественное игристое вино в этом году стоит на 4,64% больше — 240,36 рубля. При этом российский коньяк подешевел на 1,07% — до 651,35 рубля.

Пшеничный хлеб за год прибавил в цене 2,27% и стоит теперь 27,54 рубля, а на ржаной хлеб для новогоднего стола нужно будет потратить на 3,02% больше — 22,86 рубля. Фруктовые соки подорожали на 2,53% — до 83,8 рубля, шоколадные конфеты — всего на 0,14%, до 294,89 рубля, торты — на 4,66%, до 348,52 рубля. А чтобы российская семья могла порадовать себя душистым черным байховым чаем после праздника, ей нужно будет в этом году заплатить на 1,14% больше, чем в прошлом — 38,14 рубля.

Новогодним подарком для любителей апельсинов в этом году станет снижение цены на них: теперь они стоят на 8,33% меньше, чем в прошлом году — 97,06 рубля. Лимоны к чаю тоже будут дешевле на 8% — 24,73 рубля. Однако яблоки подорожали на 5,94% — до 52,08 рубля.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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runkov.88
Да, подорожал конечно новогодний столик. Придётся попотеть в конце года, дабы обеспечить себе нормальные каникулы.
14:21
07.12.2017
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Vladimir Dedov
У Вас неправильные цифры,а правильная ...минимальная инфляция за весь постсоветский период...инфа 146%.)
13:23
07.12.2017
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