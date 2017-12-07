"Дыра" в капитале московского банка "Арсенал" составила 72,7 млн рублей

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Арсенал", лишившегося лицензии в сентябре, составила 72,682 миллиона рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 457,193 миллиона рублей, обязательства — 529,875 миллиона рублей.

ЦБ с 21 сентября отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По данным ЦБ, деятельность банка с 2016 года в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Регулятор также отметил использование рискованной бизнес-модели и низкое качество значительной части активов.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в октябре сообщало, что выплаты вкладчикам банка составят около 278 миллионов рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе РФ.