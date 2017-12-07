Вывеска над входом в здание Центрального банка России. Архивное фото

Вывеска над входом в здание Центрального банка России. Архивное фото

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского "Международного фондового банка" (МФБанка), лишившегося лицензии в октябре, составила 1,765 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 1,121 миллиарда рублей, обязательства — 2,886 миллиарда рублей.

Банк России с 4 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, проблемы в деятельности МФБанка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем "технической" трансформации активов.

Как сообщало в октябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам московского МФБанка составят около 1,73 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, МФБанк на 1 сентября занимал 316-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ РФ — 327-е место.