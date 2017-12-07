В Минфине оценили последствия возможного расширения американских санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Минфин России считает, что возможное расширение санкций США на госдолг РФ ограниченно повлияет на рынок российских гособлигаций, заявил заместитель директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич.
"Что касается потенциального влияния на рынок госдолга возможных новых санкций в отношении суверенных обязательств России, мы оцениваем его как ограниченный", — сказал Казакевич на XV Российском облигационном конгрессе.
По его словам, маловероятно, что США потребуют от инвесторов ликвидировать позиции в российских суверенных бондах, поскольку это будет сопряжено с прямым финансовым ущербом.
Эти оценки в целом совпадают с оценками Банка России, отметил Казакевич.
По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 октября 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла до 33,2%. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева 28 ноября заявила, что эта доля несколько снизилась и примерно сопоставима с тем уровнем, который был в течение всего года.
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