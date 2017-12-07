Ространснадзор заявил о возможной внеплановой проверке "Шереметьево"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ространснадзор из-за инцидента с самолетом латвийской авиакомпании AirBaltic не исключает внеплановой проверки аэропорта "Шереметьево", если согласует прокуратура, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.
В среду самолет латвийской авиакомпании AirBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы, сообщила авиакомпания. Аэропорт из-за инцидента был вынужден временно закрыть одну из полос.