Ространснадзор заявил о возможной внеплановой проверке "Шереметьево"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ространснадзор из-за инцидента с самолетом латвийской авиакомпании AirBaltic не исключает внеплановой проверки аэропорта "Шереметьево", если согласует прокуратура, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

"Если прокуратура согласует, то конечно. Наш инспектор туда выезжал, смотрели… Любой объект пассажирских перевозок — это объект повышенного риска", — сказал Басаргин в четверг в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на вопрос, планирует ли Ространснадзор внеплановую проверку "Шереметьево" в связи с этим инцидентом.

В среду самолет латвийской авиакомпании AirBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы, сообщила авиакомпания. Аэропорт из-за инцидента был вынужден временно закрыть одну из полос.