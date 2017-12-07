Цены на нефть растут после падения

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть утром в четверг повышаются в рамках коррекции после падения на данных минэнерго США о значительном росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.34 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 61,4 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21% — до 56,08 доллара за баррель.

В среду министерство энергетики США сообщило, что по итогам недели по 1 декабря запасы бензина в стране выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 3,2% — до 220,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,741 миллиона баррелей, то есть прогноз был почти в четыре раза меньше фактического показателя. После выхода этих данных нефтяные цены упали на 2,5-3%.

"Запасы бензина… сейчас растут из-за ослабления спроса, даже несмотря на хорошие показатели экспорта", — приводит агентство Рейтер слова исполнительного вице-президента Powerhouse и сырьевого брокера по нефтяному сектору Дэвида Томпсона (David Thompson).

В то же время коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 448,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения только на 3,4 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,7 миллиона баррелей, составив 55,6 миллиона баррелей.