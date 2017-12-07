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Экономика

Попавшие под санкции капиталы могут разместить в евробонды, сообщили СМИ

08:5807.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. архивное фотоМонеты России. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Репатриированные в РФ капиталы подсанкционных лиц могут разместить в евробонды РФ в 2018 году; квота для них может составить порядка 1 миллиарда долларов, а при необходимости вырасти до 3 миллиардов долларов, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вице-премьер Аркадий Дворкович в среду подтвердил, что правительство РФ обсуждает "разные формы возврата капитала" в Россию, однако, по его словам, о выпуске специальных бондов для этих целей он не слышал.

Как пишет газета со ссылкой на источники в российском правительстве, тема "репатриационных бондов" в ноябре обсуждалась на совещаниях правительственных чиновников и сотрудников администрации президента, причем Минфину уже даны поручения готовить предложения по этому вопросу. Источники не раскрывают авторов инициативы, однако знают объем потенциальных запросов на размещение — это около 1 миллиарда долларов, а предельный предварительно заявленный объем "спроса на репатриационные инструменты" — 3 миллиарда долларов. Из этого издание делает вывод, что речь не идет о возврате в РФ крупнейших состояний.

Знак доллара на электронном табло в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первоначально инициатива заключалась в предложении (отвергнутом Минфином) по выпуску рублевых нерыночных среднесрочных облигаций номиналом, привязанным к курсу рубля по отношению к доллару. По итогам совещаний Минфину поручено обеспечить в случае необходимости предоставление группе инвесторов возможности размещать сбережения в виде квоты в выпуске еврооблигаций РФ 2018 года. Эти бумаги будут защищены по режиму раскрытия информации от возможного предоставления третьим сторонам сведений об их владельцах.

Технически это возможно, отмечает газета, — при отказе от использования Национальным расчетным депозитарием (НРД) для части еврооблигаций новых выпусков ресурсов системы Euroclear и Crearstream. В этом случае еврооблигации, размещаемые на рыночных основаниях, де-факто будут обращаться только в пределах юрисдикции РФ, а информацией о владении ими будут располагать только НРД и номинальные структуры-держатели.

Здание министерства финансов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минфине России ищут источники займов на случай ужесточения санкций
Никаких конечных решений по задействованию этой системы, по данным газеты, не принято и не предполагается принимать как минимум до февраля 2018 года.

Из описания схемы достаточно очевидно, что ее смысл заключается не столько в защите "репатриированных" с депозитов за пределами РФ капиталов (в достаточно ограниченном объеме), сколько в предотвращении "инфицирования" российских контрагентов при операциях с этими деньгами при возможном расширении режима санкций США, пишет издание. А в ближайшие три месяца вряд ли будет определено, будут ли подвергнуты санкциям банковские и финансовые структуры, которые будут взаимодействовать с деньгами, принадлежащими будущим подсанкционным структурам. Главным риском, например, для Сбербанка и ВТБ по принятию будущих "репатриированных" денег на валютные депозиты в РФ является риск штрафов, накладываемых на них за эти операции.

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