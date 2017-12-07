Трутнев сообщил подробности о создании системы пропуска на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что будет внедрена система создания пунктов пропуска на Дальнем Востоке частными инвесторами, которым государство будет платить в течение определенного срока.

Ранее на заседании правкомиссии при премьер-министре Дмитрии Медведеве было сказано, что работы по созданию и реконструкции ПП на Дальнем Востоке затягиваются.

"Значительное, если не подавляющее количество ПП, которые надо строить, находятся в Приморье. Надо понять, кто отвечает, какие препятствия есть. По каждому определили сроки, что необходимо.. По ПП "Пограничный" — к концу будущего года планируется сдача. По другим – ситуация сложнее. Мы говорили о другой модели финансирования. Когда частные инвесторы, заинтересованные в строительстве ПП, берут на себя финансирование, но передают ПП в собственность государства, а государство платит за это в течение определенного срока", — сказал Трутнев журналистам во Владивостоке.

По его словам, параметры схемы нужно рассчитать с точки зрения возвратности инвестиций.

"Я попросил взять секретариат на контроль работу над законопроектом. Чтобы в ближайшее время довести его до конца", — добавил Трутнев.

Он добавил, что у РЖД рост объемов перевозок большой, "надо часть заработанных денег вкладывать в развитие инфраструктуры, в том числе ПП".