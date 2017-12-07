В Китае заявили о поощрении участия своих компаний в восстановлении Сирии

ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Китай поощряет участие своих компаний в послевоенном восстановлении Сирии и поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими компаниями, заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.
Он отметил, что в настоящее время ситуация в Сирии переходит в новую фазу развития. Китайская сторона, по его словам, считает, что послевоенное восстановление является важной гарантией стабильности в Сирии на долгосрочную перспективу.
Представитель торгового ведомства КНР подчеркнул, что международное сообщество должно придавать важное значение и активно поддерживать работу по послевоенному восстановлению Сирии.