В Китае заявили о поощрении участия своих компаний в восстановлении Сирии

ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Китай поощряет участие своих компаний в послевоенном восстановлении Сирии и поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими компаниями, заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Китайские компании придают важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Сирией. В августе 2017 года более 20 китайских компаний приняли участие в 59-й Международной Дамасской ярмарке, что продемонстрировало большой интерес китайских компаний к сирийскому рынку и их твердое желание укреплять сотрудничество. Китайская сторона поощряет дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия китайских компаний, а также их участие в восстановлении Сирии при условии обеспечении безопасности", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Сирии переходит в новую фазу развития. Китайская сторона, по его словам, считает, что послевоенное восстановление является важной гарантией стабильности в Сирии на долгосрочную перспективу.

Представитель торгового ведомства КНР подчеркнул, что международное сообщество должно придавать важное значение и активно поддерживать работу по послевоенному восстановлению Сирии.