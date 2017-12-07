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Экономика

АКРА: при Путине Россия избежала популизма в экономике

03:4707.12.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия во время президентства Владимира Путина смогла обойти стороной одну из глобальных тенденций — рост влияния популизма на экономическую политику, полагает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин в среду заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства. Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

"В последние годы России удалось обойти стороной одну из глобальных тенденций — рост влияния популизма на экономическую политику. Рост популизма в политике — распространенная реакция общества на ухудшение экономических условий. Российская экономическая политика последних лет — очень технократична", — сказала Порохова РИА Новости.

Она отметила, что одним из видимых результатов такой экономической политики стало то, что российская экономика адаптировалась к кризису 2014 года, вызванного падением нефтяных цен и санкциями, быстрее и менее болезненно, чем можно было ожидать. "При этом антикризисная политика 2014 – 2015 годов не сопровождалась ростом госрасходов, как в 2009 году", — заметила она.

Вызовы будущего

На текущий момент, отмечает Порохова, экономическая динамика вернулась в положительную зону, а инфляция достигла исторического минимума. "Основной пакет санкций против России был направлен на финансовый сектор, но к середине 2017 года индекс финансового стресса ACRA FSI, оценивающий уровень финансовой стабильности, уже вернулся к докризисному значению", — добавляет она.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Важный вызов наступающих лет — риски роста неравенства. Главная цель нового бюджета и нового бюджетного правила — снижение нефтегазовой зависимости бюджета, и для ее достижения государственные расходы должны сократиться в реальном выражении. Это несет риски роста неравенства (социального, регионального), т.к. доля бюджетных выплат в доходах менее богатых слоев населения и регионов — выше", — считает эксперт АКРА.

Рост неравенства, по ее словам, может нести широкий набор неблагоприятных социально-экономических последствий в краткосрочной перспективе (снижение потребления в экономике, т.к. норма доходов, направляемых на потребление, у богатых ниже). Также среди последствий могут быть снижение качества человеческого капитала из-за снижения доступности социальных услуг для менее обеспеченных слоев населения.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
© Пресс-служба правительства Тульской области
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"Удлинение электорального цикла и рецессия отложили принятие многих решений на послевыборный период. Такие обсуждаемые экономические реформы как изменение налогов, либерализация рынка тепла, введение системы ИПК (индивидуальный пенсионный капитал) и ее объединение с ОПС (обязательное пенсионное страхование), повышение пенсионного возраста, изменение структуры и объема взносов коммерческих банков в АСВ, изменение системы ОСАГО (либерализация рынка) — затрагивают большую часть населения страны и для удачной реализации требуют сознательного принятия новых правил игры", — уверена собеседница агентства.

"Несмотря на ожидаемые в долгосрочном периоде объективно положительные эффекты, реформы в момент начала проведения могут ассоциироваться с ростом регулятивной нагрузки, что потенциально снижает их успешность. Поэтому вероятность одновременной реализации всех обсуждаемых законодательных нововведений невелика", — заключила она.

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