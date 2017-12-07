АКРА: при Путине Россия избежала популизма в экономике

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия во время президентства Владимира Путина смогла обойти стороной одну из глобальных тенденций — рост влияния популизма на экономическую политику, полагает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.
"В последние годы России удалось обойти стороной одну из глобальных тенденций — рост влияния популизма на экономическую политику. Рост популизма в политике — распространенная реакция общества на ухудшение экономических условий. Российская экономическая политика последних лет — очень технократична", — сказала Порохова РИА Новости.
Она отметила, что одним из видимых результатов такой экономической политики стало то, что российская экономика адаптировалась к кризису 2014 года, вызванного падением нефтяных цен и санкциями, быстрее и менее болезненно, чем можно было ожидать. "При этом антикризисная политика 2014 – 2015 годов не сопровождалась ростом госрасходов, как в 2009 году", — заметила она.
Вызовы будущего
На текущий момент, отмечает Порохова, экономическая динамика вернулась в положительную зону, а инфляция достигла исторического минимума. "Основной пакет санкций против России был направлен на финансовый сектор, но к середине 2017 года индекс финансового стресса ACRA FSI, оценивающий уровень финансовой стабильности, уже вернулся к докризисному значению", — добавляет она.
Рост неравенства, по ее словам, может нести широкий набор неблагоприятных социально-экономических последствий в краткосрочной перспективе (снижение потребления в экономике, т.к. норма доходов, направляемых на потребление, у богатых ниже). Также среди последствий могут быть снижение качества человеческого капитала из-за снижения доступности социальных услуг для менее обеспеченных слоев населения.
"Несмотря на ожидаемые в долгосрочном периоде объективно положительные эффекты, реформы в момент начала проведения могут ассоциироваться с ростом регулятивной нагрузки, что потенциально снижает их успешность. Поэтому вероятность одновременной реализации всех обсуждаемых законодательных нововведений невелика", — заключила она.