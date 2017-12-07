Американские индексы закрылись разнонаправленно

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики и заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Число рабочих мест в частных компаниях страны в ноябре выросло сильнее, чем ожидалось — на 190 тысяч, по сравнению с экспертными прогнозами роста на 185 тысяч.
Участники рынка также ждут следующих шагов по реализации налоговой реформы в стране. На прошлых выходных сенат США одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны. Основное положение реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Утвержденный в сенате законопроект в некоторых пунктах отличается от проекта, ранее одобренного палатой представителей. Теперь обе палаты конгресса должны разработать совместный вариант, который затем будет представлен Трампу.
Также инвесторы пристально следят за международными новостями. Трамп объявил в среду о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение осудили многие арабские и мусульманские страны.