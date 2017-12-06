Биткоин установил второй рекорд за день, превысив отметку в $13 тысяч

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 13 тысяч долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 23.20 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,561 – 13,033 тысячи долларов. В среду утром биткион превысил отметку в 12 тысяч долларов. Таким образом, меньше чем за сутки стоимость криптовалюты выросла более чем на тысячу долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. Двадцать девятого ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. Двадцать седьмого ноября биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют так, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать излишних барьеров. Глава государства при этом подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере.