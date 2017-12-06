Минтранс поддержит Ульяновскую область в проведении МАТФ-2018

УЛЬЯНОВСК, 6 дек — РИА Новости. Ульяновская область получит поддержку министерства транспорта РФ в проведении очередного Международного авиатранспортного форума в 2018 году, сообщил губернатор региона Сергей Морозов по итогам встречи с главой Минтранса Максимом Соколовым в среду в рамках форума "Транспорт России" в Москве.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства области, на встрече обсуждались наиболее крупные проекты региона в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкция Международного аэропорта в Ульяновске (Баратаевка). В 2011-2013 годах была выполнена полная реконструкция здания аэровокзала. Всего с 2010 года по 2015 год правительство Ульяновской области инвестировало в проект почти 500 миллионов рублей.

"После реконструкции аэровокзал аэропорта стал современным и технологичным сооружением, возможности которого позволили создать комфортные и безопасные условия для обслуживания пассажиров, а пропускная способность комплекса составила более 200 пассажиров в час", — привели в пресс-службе слова Морозова.

Глава региона сообщил, что в настоящее время активными темпами ведется капитальный ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры и техническое оснащение пункта пропуска через госграницу. "Финансирование данного проекта составляет 400 миллионов рублей за счёт областного бюджета, и весной 2018 года мы планируем завершить все работы и запустить пункт в эксплуатацию", — отметил Морозов.

Также в рамках встречи обсуждалась реализация программы "Безопасные и качественные дороги". Морозов отметил, что в бюджет 2018 года Ульяновская область внесла на эти цели более миллиарда рублей. Вместе с федеральными средствами объем финансирования составит 1,5 миллиарда рублей.

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