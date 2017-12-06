Подмосковные сыровары получат господдержку

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подмосковные сыровары впервые получат уникальную господдержку, сообщил глава Минсельхоза Московской области Андрей Разин.

"На гранты сыроварам в бюджете Московской области предусмотрено 60 миллионов рублей. Это уникальная господдержка, которую предоставляют только в Подмосковье. Из поданных восьми заявок на получение гранта, три претендента допущены к защите на заседании конкурсной комиссии", — заявил Разин.

Министр уточнил, что в числе трех претендентов — сыровары из городских округов Истра и Шаховская и фермер из Наро-Фоминского района.

"Конкурсный отбор малых форм хозяйствования Подмосковья, реализующих мероприятия по развитию производства сыров на территории Московской области состоится 7 декабря. По итогам конкурса будут окончательно определено количество победителей и размеры грантовой поддержки. Деньги пойдут на строительство сыроварен, покупку модульного производства сыра", —отметил Разин.

Имена претендентов, допущенных к защите на заседании конкурсной комиссии, опубликованы на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.