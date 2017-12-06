РЖД переведет пассажирские поезда на линию в обход Украины с 11 декабря

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. РЖД с 11 декабря 2017 года полностью переведут пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины, сообщил журналистам директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда, в середине ноября — пассажирские, которые шли без остановок по старой линии. Министр транспорта РФ Максим Соколов в ноябре сообщал, что движение всех поездов до конца 2017 года будет переведено на новый железнодорожный обход Украины.

"Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки — с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там (на старом участке по территории Украины — ред.) курсировать не будут", — сказал Пегов в среду в кулуарах форума "Транспорт России".

РЖД с 10 декабря текущего года вводят новый график движения поездов на 2017/2018 годы.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. В частности, на первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.