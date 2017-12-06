"Ашан" опроверг подозрения в продаже санкционного сыра в центре Москвы

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Торговая сеть "Ашан" получила документы от своего поставщика, компании "Дисконт-Трейд", которые подтверждают, что сыр производства ООО "Аллгой" не является санкционным, сообщила РИА Новости директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.

В среду Россельхознадзор сообщил о выявлении в магазине "Мой Ашан" на Тверской улице в Москве сыров, которые, как считает ведомство, могли быть ввезены из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. Претензии службы возникли к сыру, официальным изготовителем которого указано московское ООО "Аллгой".

"Компания "Ашан Ритейл Россия" получила от компании ООО "Дисконт-Трейд" (поставщик "Ашана" — ред.) документы, подтверждающие, что продукция, сыры, не является санкционной и не была поставлена из стран, из которых запрещен ввоз отдельных товаров в Российскую Федерацию", — сказала Курносова.

Кроме того, по ее словам, "Ашан" имеет в распоряжении результаты проверки компании "Аллгой" на требования, предъявляемые при производстве и закупке товаров. "В ноябре компания прошла аудит с высокими результатами по качеству. На сегодняшний день компания "Ашан Ритейл Россия" не получила от Россельхознадзора никаких предписаний по продукции данного поставщика", — добавила собеседник агентства.

По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Аллгой", зарегистрированного в Москве — упаковывание товаров. Среди дополнительных видов деятельности указывается, в частности, производство сыра, сырных продуктов, прочей молочной продукции и готовых пищевых продуктов и блюд. Компания полностью принадлежит гражданину РФ.