Подмосковные фермеры пройдут обучение в швейцарском университете

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подмосковные фермеры пройдут обучение университете Фрибура — городе, расположенном в одноименном кантоне, где базируется крупнейший центр Швейцарии по подготовке сыроваров, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Московской области со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Московской области Юрия Зубарева.

"Мы будем производить совместные программы подготовки сыроделов и фермеров по новому критерию, по инновационной технологии, принятой в Европе. Думаю, что Московский областной университет будет основным "предприятием", которые примет непосредственное участие в этой программе совместно с Фрибурским университетом", — сказал Зубарев после презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Швейцарии.

По словам замминистра, первые 20-30 фермеров из Подмосковья смогут пройти обучение сыроварению уже в первом полугодии 2018 года. Обучение ведется на французском и немецком языках, однако чиновник не исключил возможность адаптации швейцарской учебной программы для России. "Российской стороне будут предоставлены учебные планы, на основе которых разработают совместную программу обучения. Нам придется или выбрать фермеров, которые обладают французским или немецким языками — обучение в университете двуязычное, или адаптировать программу", — добавил Зубарев.

Цель обучения фермеров в университете — изучение опыта швейцарских сыроделов и разработка собственного продукта. Часть расходов по обучению сыроваров может взять на себя подмосковное правительство.