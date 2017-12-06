Содержащую конину, кукурузу и антибиотики "Докторскую" признали безопасной

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Роскачество провело исследование "Докторской" колбасы разных марок, представленных на российском рынке, и выяснило, что 13 образцов из 30 проверенных изготовлены с нарушениями. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, было обнаружено, что производители восьми марок используют пищевую добавку каррагинан (Е407 или Е407а), однако информация об этом отсутствует на упаковке. Еще в одном случае Роскачество заметило недовес на 17 процентов, а один из образцов содержал дозу антибиотика, в 15 раз превышающую допустимый уровень.

Также отмечено, что одна палка "Докторской" содержала сою, еще одна – кукурузу. Также в колбасах обнаружили ДНК лошади, однако признаков использования мяса кошек, собак или бумаги для производства продукта замечено не было.

При этом подчеркивается, что все выявленные нарушения касаются только качества колбасы, все проверенные образцы признаны безопасными для здоровья.

Ранее Роскачество исследовало творог разных марок и выяснило, что качественной и безопасной является продукция только 28 из 44 брендов. В образцах были обнаружены антибиотики, опасные микроорганизмы, плесени, токсичные вещества и тяжелые металлы.