Эксперт оценил перспективы новых правил заказа товаров из-за рубежа

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Около 30% российских покупателей зарубежных интернет-магазинов не смогут или не захотят предоставлять ИНН в рамках эксперимента Федеральной таможенной службы (ФАС) РФ, и потому рискуют лишиться своих заказов в новогодний период, заявил РИА Новости директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

"По нашим прогнозам, до 30% покупателей не имеют или не захотят предоставлять данные ИНН, а следовательно, не получат свои заказы в новогодние праздники. Нововведение ФТС — внезапная новость, к которой никто не готовился в период бума заказов. Это создаст неудобства как для покупателей, так и для логистики. Конечно, с посылками, которые уже в пути, могут возникнуть проблемы", — сказал Лямин.

ФТС запускает 7 декабря новый проект, который расширяет перечень информации для экспресс-перевозчиков товаров из зарубежных интернет-магазинов. Экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары.

ФТС объясняла, что проводит эксперимент для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.

Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.