Эксперт оценил перспективы новых правил заказа товаров из-за рубежа

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Около 30% российских покупателей зарубежных интернет-магазинов не смогут или не захотят предоставлять ИНН в рамках эксперимента Федеральной таможенной службы (ФАС) РФ, и потому рискуют лишиться своих заказов в новогодний период, заявил РИА Новости директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.
ФТС запускает 7 декабря новый проект, который расширяет перечень информации для экспресс-перевозчиков товаров из зарубежных интернет-магазинов. Экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары.
Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.