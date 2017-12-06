Подмосковье в этом году пополнило бюджет РФ почти на 4 млрд рублей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей поступило в бюджетную систему РФ от Подмосковья в 2017 году, сообщает управление Федеральной налоговой службы по Московской области.

"По итогам девяти месяцев 2017 года поступления в бюджетную систему в ходе дел о несостоятельности (банкротстве) составили 3,8 миллиарда рублей", — сообщается в пресс-релизе ведомства. Как указывается в документе, это в 2,8 раза больше, чем в 2016 году.

Всего в регионе процедуру банкротства в настоящее время проходят более трех тысяч организаций и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Их задолженность по обязательным платежам перед Российской Федерацией составляет 38,7 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество процедур банкротства увеличилось на 928, или на 43,9%, сумма задолженности выросла на 7,7 миллиарда рублей, или на 24,7%.

Ранее министерство имущества Московской области сообщало, что наибольшие поступления в бюджет после банкротства обеспечивают строительные компании, а также негосударственные пенсионные фонды — порядка 80%.