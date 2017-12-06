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Экономика

Калининград станет самым выгодным регионом для бизнеса, заявил Алиханов

14:2806.12.2017
(обновлено: 15:33 06.12.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкГорода России. Калининград. Архивное фотоГорода России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 6 дек — РИА Новости. Поправки в закон об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области и Налоговый кодекс делают регион самой выгодной территорией для ведения бизнеса в России с точки зрения издержек, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.

Рыбная деревня в Калининграде. архивное фото
© РИА Новости / Андрей Финтисов
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Президент России подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области" 5 декабря. Ранее были внесены изменения в Налоговый кодекс, также касающихся резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Эти документы предусматривают новые преференции и льготы для предприятий и инвесторов Калининградской области.

Привлекательный статус

"Новые преференции и льготы возвращают Калининградской области статус одного из самых привлекательных регионов страны по уровню издержек для бизнеса. Если сравнивать по условиям преференций, уровню фискальной нагрузки и другим критериям нашу ОЭЗ с другими территориями особых экономических режимов, то работать в Калининградской области выгоднее всего", — сказал Алиханов.

Основной пакет законодательных нововведений вступает в силу с начала 2018 года. Существенно снижается минимальный порог инвестиций для новых резидентов ОЭЗ в сфере информационных технологий – до 1 миллиона рублей, и медицины – до 10 миллионов. В несколько раз уменьшаются социальные взносы. Увеличиваются сроки действия налоговых льгот на имущество и прибыль. Алиханов сообщил, что инвесторы подтверждают планы запуска новых инвестпроектов в 2018 году, рассчитывая воспользоваться новыми преференциями.

"Скорее всего, по второму полугодию у нас будет небольшой провал по объему инвестиций, поскольку есть инвесторы, которые отложили свои проекты в ожидании вступления в силу поправок для резидентов ОЭЗ и в Налоговый кодекс. Это своего рода отсроченные инвестиции, которые придут в экономику региона в 2018 году", — сказал Алиханов.

Флаг ФРГ. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Он отметил, что Калининградская область была пионером в части создания особых экономических зон в России. Первый закон об ОЭЗ, предоставивший таможенные льготы для калининградского бизнеса, заработал еще в 1996 году. Через 10 лет вступили в силу льготы по налогу на прибыли и имущество для резидентов ОЭЗ, инвестирующих в экономику региона не менее 150 миллионов рублей. Эти условия обеспечили почти троекратный рост ВРП, но с годами, по мере создания в других регионах новых, более эффективных инструментов поддержки, калининградская ОЭЗ стала утрачивать свои конкурентные преимущества.

Основные нововведения

Поправки продлевают срок функционирования ОЭЗ до 31 декабря 2045 года (до этого – до 2031 года). Территория ОЭЗ расширяется за счет включения в ее состав территории и акватории морских портов, что означает возможность использования льгот и преференций ОЭЗ, например, на проектах, связанных с созданием инфраструктуры на море.

В новом варианте закона в несколько раз снижены тарифы страховых взносов для новых резидентов ОЭЗ в Калининградской области, которые получат этот статус в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года и будут создавать новые рабочие места. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%.

Минимальный размер инвестиций для резидентов ОЭЗ при реализации инвестпроектов в области здравоохранения составляет не менее 10 миллионов рублей, в области информационных технологий, а также в области научных исследований и разработок – не менее 1 миллиона рублей. Сейчас минимальный порог инвестиций для резидентов ОЭЗ установлен в размере 150 миллионов рублей, для инвестпроектов в приоритетных отраслях — 50 миллионов рублей.

До 1 января 2031 года предусмотрена так называемая субсидия на поддержку рынка труда, которую калининградские предприятия получают после отмены для региона с 1 апреля 2016 года таможенных преференций. В первый год действия этих субсидий было выплачено более 26 миллиардов рублей. По итогам 2017 года их сумма достигнет почти 50 миллионов рублей, что является почти половиной доходной части регионального бюджета.

Автоматическая сварка узлов Hyundai. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Поправки в закон об ОЭЗ предполагают упрощенный порядок оформления виз для иностранцев, предусматривающий возможность их выдачи в форме электронного документа. Поправка разработана по аналогии с преференцией, действующей для Владивостока, но с уточненным перечнем стран, учитывающим калининградскую специфику.

Поправки отменяют утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее 3 лет и которые "помещаются" под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории ОЭЗ в Калининградской области.

Срок госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов сокращается с 60 до 45 дней, государственной экологической экспертизы проектной документации объектов – с 3 месяцев до 45 дней.

Нововведения предусматривают также использование пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% в течение шести налоговых периодов, начиная с того налогового периода, в котором была получена первая прибыль.

Законопроект дополнен новой частью для приведения в соответствие терминам права Евразийского экономического союза. Поправки минимизируют угрозу возникновения противоречий законодательства о калининградской ОЭЗ с требованиями нового Таможенного кодекса ЕврАзЭС.

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