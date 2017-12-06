В ФАС поступила жалоба на Siemens из-за недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает заявление в отношении Siemens на недобросовестную конкуренцию в России, но проверка пока не проводится, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"В ФАС России поступило заявление хозсубъекта по обвинению Siemens в недобросовестной конкуренции в России. Сейчас оно рассматривается. Проверок ФАС в настоящее время по этому вопросу не проводит", — сказал представитель службы.

Деталей заявления в ФАС не озвучивают.

В данный момент немецкий концерн ведет судебные тяжбы с "Ростехом" по поводу "крымских турбин". Siemens заявляет, что его газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым.