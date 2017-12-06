Киев хочет расследовать работу компаний DHL, Adidas и Puma в Крыму

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о якобы незаконной деятельности трех немецких компаний в Крыму, просит расследовать факт их работы на полуострове.

"В ходе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории министерством выявлены факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории крымского полуострова", — говорится в сообщении на сайте министерства. По заявлению ведомства, это "нарушает установленные Европейским союзом ограничительные мероприятия (санкции) против Российской Федерации".

В пресс-службе министерстве добавили, что обратились в соответствующие органы власти по необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности и национальных интересов Украины.

Ранее руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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