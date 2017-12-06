Киев хочет расследовать работу компаний DHL, Adidas и Puma в Крыму

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о якобы незаконной деятельности трех немецких компаний в Крыму, просит расследовать факт их работы на полуострове.
В пресс-службе министерстве добавили, что обратились в соответствующие органы власти по необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности и национальных интересов Украины.
Ранее руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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