Консолидированный бюджет Кубани на 2018 год составит 250 млрд рублей

КРАСНОДАР, 6 дек — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кубани в среду приняли во втором окончательном чтении закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, он остался социально ориентированным.

"Бюджет Краснодарского края на 2018 год составляет порядка 218 938 миллионов рублей. Это именно краевая казна, консолидированный же бюджет составит не менее 250 миллиардов рублей. Безусловно, он остается социально ориентированным: 71% расходов будут направлены на социальную сферу – повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, индексацию социальных выплат", — рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что край сохранит финансирование всех социальных пособий. "Значительную поддержку традиционно окажем агропромышленному комплексу – 7,3 миллиарда рублей. Кроме того, беспрецедентную сумму выделяем на развитие промышленности. Мы сегодня говорим о том, что это направление должно стать одним из основных драйверов экономики региона", — подчеркнул губернатор.

При этом, по его словам, чтобы получить дивиденды в этой сфере, надо сначала в нее вложиться. "Поэтому в 2018 году в крае будет создан фонд развития промышленности, его финансирование составит 500 миллионов рублей", — пояснил губернатор.

Кроме того, отметил Кондратьев, во втором чтении распределены дополнительные поступления из федерации – 2,7 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда рублей пойдет на организацию водоотведения для строительства глубоководного выпуска в Геленджике. "Это поручение президента и начало той работы, о которой мы неоднократно говорили на разных уровнях. Курортам Краснодарского края необходима модернизация жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция очистных сооружений. Это значительные финансовые затраты, самостоятельно край такую работу не вытянет. И здесь для нас очень важна федеральная поддержка", — заключил Кондратьев.

Другие новости региона читайте здесь >>