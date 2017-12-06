Путин не обсуждал с Титовым возвращение сбежавших бизнесменов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Архивное фото

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не обсуждал с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым его идею разрешить вернуться на родину бизнесменам, сбежавшим в Лондон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Титов ранее заявил в интервью РИА Новости, что готовит для президента РФ список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения ими нанесенного ущерба.

"Нет. Не знаю, не обсуждалось", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждались ли уже эти предложения с Путиным и как они могут быть реализованы.

Лондон часто становится прибежищем скандально известных бизнесменов из России. У РФ и Великобритании нет соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Поэтому часто запросы правоохранительных органов остаются без внимания, а решения российских судов там не исполняются. Среди наиболее известных миллиардеров, сбежавших из России в Великобританию — предприниматель и бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин. Он располагает состоянием, предположительно, в 150 миллионов фунтов стерлингов и проживает сейчас в Лондоне, где держит свой магазин элитных вин.

В Англии проживает и экс-глава Банка Москвы миллиардер Андрей Бородин. В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Там же находится и экс-президент НПО "Космос" Андрей Черняков, которому предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей.

Пополнить список могут и экс-сенатор, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, обвиняемый в банкротстве банка, хищении и незаконном выводе из него средств; экс-гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин, обвиняемый в коррупции; бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов, против которого в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей.