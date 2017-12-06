Текслер рассказал о рисках обнуления экспортной пошлины на нефть

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Обнуление экспортной пошлины на нефть создаст риски в снабжении моторным топливом, Минэнерго и Минфин прорабатывают меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил в интервью РИА Новости первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Если говорить об обнулении пошлины, понятно, что у нас подавляющее большинство заводов будут в отрицательной зоне, поэтому пойти просто на обнуление мы не можем, это сразу создает очень высокие риски по снабжению рынка моторным топливом. Сейчас мы ведем предварительную работу с Минфином по отработке разного рода стимулирующих мер поддержки", — сообщил Текслер.

"С одной стороны, есть позиция министерства финансов по пошлине, но с другой стороны, мы понимаем, что от всех последних налоговых новаций нефтепереработка получила большую дополнительную нагрузку, которая привела к ослаблению экономических показателей сегмента переработки, маржа переработки упала по всей стране", — отметил первый замминистра.

Правительство РФ уже несколько лет обсуждает налоговый маневр в нефтянке, предполагающийся поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, однако увеличит нагрузку на НПЗ, которые, по уверению Минэнерго, не успеют завершить свои планы по модернизации.

На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, в России модернизировано чуть больше половины НПЗ, а действующая экспортная пошлина по сути является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность их работы. Минфин настаивает на завершении маневра, соглашаясь предоставлять поддержку только эффективных переработчиков, а не тех, кто, пользуясь общей льготной системой, вывозит под видом нефтепродуктов слегка переработанную нефть.