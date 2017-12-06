Текслер рассказал о последствиях при изменении экспортной пошлины на нефть

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Обнуление экспортной пошлины на нефть может потребовать снижения акцизов на нефтепродукты, чтобы нивелировать эффект для потребителей, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Когда мы убираем экспортную пошлину, резко возрастает стоимость сырья с одной стороны, с другой стороны – подрастает netback. Несмотря на частичную компенсацию потерь, нефтепереработка все равно будет в минусе. Соответственно, весь этот минус через механизм обратного акциза должен быть компенсирован", — пояснил Текслер.

"Скорее всего, поскольку netback подрастет, надо будет снижать акцизы, чтобы нивелировать эффект для потребителя", — сообщил замминистра.

Правительство РФ уже несколько лет обсуждает налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, однако увеличит нагрузку на НПЗ, которые, по уверению Минэнерго, не успеют завершить свои планы по модернизации.

На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, в России модернизировано чуть больше половины НПЗ, а действующая экспортная пошлина по сути является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность их работы. Минфин настаивает на завершении маневра, соглашаясь предоставлять поддержку только эффективным переработчикам, а не тем, кто, пользуясь общей льготной системой, вывозит под видом нефтепродуктов слегка переработанную нефть.