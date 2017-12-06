В Минэнерго заявили о возможном снижении экспортной пошлины на нефть

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Снижение экспортной пошлины на нефть возможно за горизонтом 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.
"Суть их заключается в том, что снижение экспортной пошлины можно будет рассматривать только с учетом нескольких моментов. Главный принцип – недопустимость ухудшения финансового состояния нефтяной отрасли в целом, как в добыче, так и в переработке", — сказал Текслер.
Второй момент в обсуждении, по его словам, касается таможенной субсидии, которая будет таким образом обнулена для нефтепереработки.
Правительство РФ уже несколько лет обсуждает налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.