В Минэнерго заявили о возможном снижении экспортной пошлины на нефть

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Снижение экспортной пошлины на нефть возможно за горизонтом 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

Говоря об обнулении экспортной пошлины на нефть, Текслер отметил, что Минэнерго с Минфином обсуждают эту проблематику, еще нет согласованных решений, есть некие принципы, о которых сейчас говорят министерства.

"Суть их заключается в том, что снижение экспортной пошлины можно будет рассматривать только с учетом нескольких моментов. Главный принцип – недопустимость ухудшения финансового состояния нефтяной отрасли в целом, как в добыче, так и в переработке", — сказал Текслер.

"Если детализировать, то хочу остановиться на следующих моментах. Первый – это запуск НДД и его отработка хотя бы год. Соответственно, с 2019 года, когда могут стартовать пилоты по НДД, на наш взгляд, нет никаких предпосылок для снижения пошлины. Ее снижение лежит за горизонтом 2020 года", — сообщил первый замминистра.

Второй момент в обсуждении, по его словам, касается таможенной субсидии, которая будет таким образом обнулена для нефтепереработки.

Правительство РФ уже несколько лет обсуждает налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.