В Тюменской области построят крупный молочный комплекс

ТЮМЕНЬ, 6 дек — РИА Новости. Молочный комплекс почти на четыре тысячи голов крупного рогатого скота построят в Ярковском районе Тюменской области. После реализации проекта, инвестиции в который составят около миллиарда рублей, там будут созданы почти 120 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"При выходе на полную мощность комплекс будет производить 14 тысяч тонн молока в год. В настоящее время завершено строительство пяти коровников. Построенные мощности заполняются животными, приобретенными как в России, так и за рубежом и собственным молодняком, полученным от этих коров на животноводческом комплексе", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что со стороны областного правительства инвестиционному проекту оказана помощь при прохождении различных разрешительных процедур. Все строительные работы планируют завершить к третьему кварталу 2018 года.

"Важно, что проектов много, они разные по объемам, финансовым вложениям и количеству рабочих мест. Но каждый из них имеет огромное значение для сельских территорий. Поддерживать сельхозпроизводителей можно и не только деньгами, но и организационно, стимулировать их вкладывать средства в собственные предприятия, чтобы они стали еще более конкурентоспособными",- сказал глава региона Владимир Якушев.

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