В Тюменской области построят крупный молочный комплекс

ТЮМЕНЬ, 6 дек — РИА Новости. Молочный комплекс почти на четыре тысячи голов крупного рогатого скота построят в Ярковском районе Тюменской области. После реализации проекта, инвестиции в который составят около миллиарда рублей, там будут созданы почти 120 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он уточнил, что со стороны областного правительства инвестиционному проекту оказана помощь при прохождении различных разрешительных процедур. Все строительные работы планируют завершить к третьему кварталу 2018 года.
"Важно, что проектов много, они разные по объемам, финансовым вложениям и количеству рабочих мест. Но каждый из них имеет огромное значение для сельских территорий. Поддерживать сельхозпроизводителей можно и не только деньгами, но и организационно, стимулировать их вкладывать средства в собственные предприятия, чтобы они стали еще более конкурентоспособными",- сказал глава региона Владимир Якушев.