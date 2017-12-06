АСВ выплатит вкладчикам банка "Новый символ" около 185 миллионов рублей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Новый символ", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, составят около 185 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств банк "Новый Символ" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 185 миллионов рублей могут обратиться порядка 1,25 тысячи вкладчиков, в том числе около 370 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 61 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 124 миллионов рублей могут обратиться порядка 720 вкладчиков, в Ставропольском крае на сумму примерно 38 миллионов рублей — около 270 вкладчиков.

Банк России отозвал лицензию у банка "Новый символ" с 27 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в 2016-2017 годах банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.

Ранее в декабре АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 7 декабря, их осуществит Россельхозбанк. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в ноябре сообщал РИА Новости, что АСВ может выплатить вкладчикам банка "Новый символ" около 300 миллионов рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 420-е место в банковской системе РФ.