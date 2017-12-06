Ткачев выступил за ужесточение наказания за контрабанду продуктов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Наказание за незаконный ввоз сельхозпродукции в Россию нужно ужесточать вплоть до уголовного, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Конечно, отбор машин, конечно, уголовное преследование, а как ещё? Только так! Была бы моя воля, я бы ещё ужесточил", — сказал Ткачев, выступая на форуме "Тепличные комплексы России", отметив, что Россия должна отстаивать свои интересы "жёстко и чётко".

"В Германии, если производишь продукцию, которая не соответствует техническому регламенту, у тебя отбирают лицензию и такой штраф — вплоть до уголовной ответственности, вот это наказание: или я схимичу, или лишусь своего бизнеса", — привёл пример Ткачев.

В свою очередь глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что считает оценку "серого импорта" томатов в 2017 году в 150 тысяч тонн скромной. "Я думаю, что томатов въехало тысяч 250 тонн (в 2017 году — ред.)", — отметил он.