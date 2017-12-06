Ткачев надеется на скорое решение конфликта Россельхознадзора и PepsiCo

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев надеется, что конфликт между Россельхознадзором и компанией PepsiCo будет исчерпан в ближайшее время.

"Я думаю, что Россельхознадзор проведет служебное расследование о том, как служебная записка пришла к международной компании. Я думаю, что и сама PepsiCo, наверное, должна разобраться, кто из сотрудников воспользовался этим. Надеюсь, что PepsiCo на российском рынке ведет себя достаточно добропорядочно. Надеюсь, что они выпускают качественную продукцию, и этот конфликт будет исчерпан в ближайшие дни, а может быть и часы", — сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24"

В понедельник Россельхознадзор сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Во вторник ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа, расценивает это как коммерческий шпионаж и планирует обратиться в правоохранительные органы. PepsiCo эти обвинения отвергает.