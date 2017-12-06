Шохин прокомментировал идею Титова о возвращении бизнесменов из Лондона

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что необходимо приложить усилия для прекращения уголовных дел против бизнесменов, но делать это нужно "по определенным основаниям", независимо от их местоположения.
"Надо прекратить уголовные дела по определенным основаниям. То есть, не может быть критерия "кто в Лондоне, того пускаем и освобождаем от ответственности в случае возмещения ущерба", — сказал Шохин РИА Новости.
Более того, по мнению Шохина, предпринимателям, скрывающимся в Лондоне долгое время, уже будет сложно вернуться на родину. А активную работу по прекращению уголовных дел, по мнению главы РСПП, необходимо вести с бизнесменами, которые сейчас сидят в СИЗО.