Шохин прокомментировал идею Титова о возвращении бизнесменов из Лондона

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что необходимо приложить усилия для прекращения уголовных дел против бизнесменов, но делать это нужно "по определенным основаниям", независимо от их местоположения.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее в среду заявил РИА Новости, что готовит для президента Владимира Путина список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения ими нанесенного ущерба.

"Надо прекратить уголовные дела по определенным основаниям. То есть, не может быть критерия "кто в Лондоне, того пускаем и освобождаем от ответственности в случае возмещения ущерба", — сказал Шохин РИА Новости.

Более того, по мнению Шохина, предпринимателям, скрывающимся в Лондоне долгое время, уже будет сложно вернуться на родину. А активную работу по прекращению уголовных дел, по мнению главы РСПП, необходимо вести с бизнесменами, которые сейчас сидят в СИЗО.