Венесуэла поддержит нефтью криптовалюту Petro

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что в ближайшее время подпишет сертификацию на криптовалюту Petro, которая будет поддержана венесуэльскими запасами нефти.
О создании системы криптовалюты Petro Мадуро впервые сообщил в минувшее воскресенье. По его словам, Petro нужна для преодоления финансовой блокады страны. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.
"В ближайшее время я подпишу создание сертификатов Petro, в которые мы вносим как поддержку тысячи баррелей нефти с нефтеносного пояса Ориноко", — заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
По его словам, поддержкой новой криптовалюте также выступят имеющиеся у страны запасы золота и бриллиантов.