Венесуэла поддержит нефтью криптовалюту Petro

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что в ближайшее время подпишет сертификацию на криптовалюту Petro, которая будет поддержана венесуэльскими запасами нефти.

О создании системы криптовалюты Petro Мадуро впервые сообщил в минувшее воскресенье. По его словам, Petro нужна для преодоления финансовой блокады страны. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

"В ближайшее время я подпишу создание сертификатов Petro, в которые мы вносим как поддержку тысячи баррелей нефти с нефтеносного пояса Ориноко", — заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

По его словам, поддержкой новой криптовалюте также выступят имеющиеся у страны запасы золота и бриллиантов.

В начале ноября США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорится в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.