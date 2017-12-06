МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Компания Kinder Morgan может отложить расширение нефтепровода Trans Mountain в Канаде до сентября 2020 года в случае, если в начале 2018 года не получит больше ясности по выдаче необходимых разрешений и судебным процессам по проекту, сообщила Kinder Morgan Canada.

"К сожалению, темпы получения разрешений и их количество не позволяют начать серьезное строительство", — приводятся в заявлении слова главы компании Стива Кина (Steve Kean).

Ранее компания обратилась к энергорегулятору Канады с апелляцией, не получив разрешения на строительство от города Бернаби. Также Kinder Morgan попросила разрешить ей проложить трубопровод в обход этого города.

Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019 года.