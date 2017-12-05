МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Несколько российских компаний интересуются новыми проектами в энергетике Ирака, следует из опубликованного на сайте Минэнерго РФ сообщения.

Министр энергетики Александр Новак на встрече с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади, в частности, рассказал про "Зарубежнефть", которая готова участвовать в тендере по приграничным блокам и месторождениям и ожидает подтверждение квалификации от министерства нефти этой страны.

Помимо этого, "Интер РАО" интересуется участием в завершении строительства ГЭС "Аль Адаим", ТЭС "Юсифия", ТЭС "Дибис", строительстве новой генерации и собственной сетевой инфраструктуры, а также модернизации и расширении действующих объектов электроэнергетики Ирака.

"Силовые машины", в свою очередь, как производитель основного энергетического оборудования готовы принять участие в строительстве новых и реконструкции и модернизации существующих в Ираке электростанций, добавил российский министр.

В настоящее время российская компания "Газпром нефть" в Ираке участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся на территории Курдистана. Российский "Лукойл" работает в Ираке на двух проектах: "Западная Курна-2" и Блок 10, право на геологоразведку и последующую разработку которого получил совместно с японской Inpex в 2012 году.