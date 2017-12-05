Air Malta в марте возобновит авиаперелеты между Петербургом и Мальтой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Авиакомпания Air Malta с 29 марта 2018 года возобновляет прямые рейсы из аэропорта "Пулково" в республику Мальта, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Регулярное авиасообщение между Петербургом и Мальтой не осуществлялось с октября 2014 года.

Перелеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 два раза в неделю: из Валлетты (столица Мальты) в Петербург самолеты будут отправляться по средам и субботам, обратно – по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания Air Malta основана в 1973 году и является национальным перевозчиком Мальты. Осуществляет рейсы по более чем 35 направлениям в Европе и Северной Африке. Флот авиакомпании включает воздушные суда Airbus A319 и A320.

Аэропорт Пулково – четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России после аэропортов московского авиаузла. С 2010 года аэропортом управляет международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы" на основании соглашения о государственно-частном партнерстве.