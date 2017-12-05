Руденя: реструктуризация долгов позволит построить в Твери детскую больницу

ТВЕРЬ, 5 дек — РИА Новости. Тверская область намерена направить средства, высвобождаемые в ходе реализации программы реструктуризации задолженности субъектов РФ, в том числе, на строительство детской областной клинической больницы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Реализация программы реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам сроком на семь лет, о которой было объявлено на заседании президиума Госсовета 22 сентября, начнется с 1 января 2018 года.

Программа позволит регионам существенно сократить объем рыночных заимствований, необходимых для рефинансирования данных кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдолга.

"Благодаря программе, объявленной президентом России, высвободившиеся средства планируем, в том числе направить на строительство детской областной клинической больницы. Это лучший показатель того, как должны работать финансы в областном бюджете", — привели в пресс-службе областного правительства слова Рудени на заседании правительства региона, посвященном утверждению долговой политики Тверской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В пресс-службе напомнили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Тверскую область 30 ноября отметила, что Твери удалось снизить и реструктуризировать высокий региональный долг.

"Вам удалось не только снизить задолженность по госдолгу, но и изменить его структуру. Замена коммерческих кредитов бюджетными позволяет высвободить средства, которые ранее тратились на уплату процентов, и направить их на решение социальных вопросов, повышение благосостояния населения и другие приоритетные цели", — процитировали в пресс-службе слова Матвиенко на двусторонней встрече с Руденей.

По данным пресс-службы, госдолг Тверской области по итогам 2016 года уменьшился на 1,6 миллиарда рублей — до 26,4 миллиарда рублей. Существенно сокращены расходы на обслуживание госдолга — с 1,7 миллиарда рублей в 2014 году до 0,9 миллиарда рублей в 2016 году. Сэкономленные средства направляются на приоритетные проекты, в том числе реализацию майских указов президента РФ по повышению заработной платы, переселению граждан из аварийного жилого фонда, строительству школ и детских садов и другие.

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