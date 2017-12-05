Воробьев: экономика Московской области по итогам 2017 года вырастет на 3%

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек — РИА Новости. Экономика Московской области по итогам текущего года вырастет на 3%, а инвестиции в регион достигнут 650 миллиардов рублей, заявил глава области Андрей Воробьев.

"Три процента экономика прибавила в этом году, растет промышленность… на 12%", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что при федеральной поддержке развивается сельское хозяйство в области.

"В целом доходы бюджета мы планируем увеличить на 9%. Это нам позволяет реализовывать ту политику, которая содержится в указах президента", — продолжил Воробьев.

Он отметил, что по реализации положений этих указов регион идет опережающими темпами, особенно в области здравоохранения.

Говоря об инвестициях в область, Воробьев отметил, что в регионе были созданы три экономические зоны при поддержке федерального правительства и Индустриальной партии.

"В этом году 650 миллиардов рублей будут инвестиции в Московскую области", — отметил он, подчеркнув, что Московская область удерживает второе место в России по экономическим показателям.

Губернатор рассказал главе государства, что в текущем году в области было построено пять перинатальных центров, что, по его словам, позволит принимать женщин не только из Подмосковья, но и из других регионов.

Говоря о программе строительства школ, Воробьев отметил, что ежегодно количество школьников в Московской области увеличивается на 40 тысяч человек. "Стараемся успевать строить школы. Если мы до 2018 года строили 20-22 школы, то со следующего года, чтобы не допустить вторую смену, не снижать планку, мы должны строить в два раза больше, порядка 45-50 школ. За бюджет и не бюджет мы будем строить на территории Подмосковья", — сказал Воробьев.