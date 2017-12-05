Совет ЕС официально подтвердил принятие списка стран-налоговых гаваней

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) на заседании во вторник согласовал первый для Евросоюза "черный список" стран-налоговых гаваней, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет утвердил и опубликовал заключения, содержащие список несовместимых юрисдикций в вопросах налогообложения", — говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщалось о согласовании списка.

Совет также договорился о возможности применения "защитных мер" в отношении этих стран, говорится в релизе.

Список был составлен по ряду критериев, в том числе налоговой прозрачности и справедливости налогообложения, свидетельствует релиз.

Согласно материалам Совета ЕС, всего в этом списке 17 стран и территорий, среди которых Тунис, ОАЭ, Бахрейн, Гренада, Республика Корея, Монголия, Панама.