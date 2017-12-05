ФАС не ожидает подорожания авиабилетов из-за роста стоимости топлива

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает подорожания авиабилетов в России в связи с повышением цен на авиакеросин: этот фактор не является основным для стоимости билетов, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Ранее газета "Ведомости" написала, что индекс цен на керосин в аэропортах Московского авиационного узла с начала июня вырос на 23% — до 43 тысяч рублей за тонну. По данным издания, цены на авиационное топливо находятся возле исторических максимумов, и это означает, что на внутреннем рынке наблюдается нехватка керосина. В ФАС на прошлой неделе сообщили РИА Новости, что запросили нефтяные компании по поводу обоснованности цен на авиакеросин.

"Мы постоянно ситуацию отслеживаем. Должен сказать, что цены на авиакеросин не являются определяющими для цен на билеты. Скажем, в этом году цены растут на керосин, но в прошлом году они снизились на 8% относительно уровня 2015 года. В целом за трехлетний период цены среднегодовые выросли примерно на 5%. Это ниже, чем темпы роста стоимости билетов", — заявил Голомолзин.

"В этом смысле керосин не является основным определяющим фактором на стоимость билетов. Поэтому никаких ожиданий по росту цен на билеты в связи с этим у нас нет", — подытожил собеседник агентства.