Катар заинтересован в поставках продукции из России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Катар пытается устроить визит министра сельского хозяйства РФ в Доху, чтобы обсудить вопросы, связанные с возможными поставками российской сельхозпродукции, сообщил в интервью РИА Новости посол Катара в России Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.

"Мы работаем над устранением препятствий для российских сельхозпроизводителей, взаимодействуем с министерством сельского хозяйства России, пытаясь согласовать визит министра сельского хозяйства России в Доху, чтобы обсудить эти вопросы с его коллегой в Катаре", — сказал аль-Аттыйя.

По его словам, российские продукты появились в магазинах Катара, но в настоящее время власти эмирата решают вопрос о поставках продовольствия из любых стран, в том числе России, не превышая расходы на эти цели до введения блокады против Катара соседними странами полгода назад.

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ними всякое сообщение, обвинив в поддержке терроризма. Кроме того, они потребовали от своих подданных покинуть территорию Катара, а катарцам запретили посещать эти страны. Начавшая изоляцию Катара "четверка" выдвинула стране ряд требований, включая закрытие телеканала "Аль-Джазира", но Доха отказалась их выполнить, заявив о своей невиновности.