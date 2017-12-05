"Швабе" намерен к 2025 году увеличить объем экспортной продукции до 20%

Швабе намерен к 2025 году увеличить объем экспортной продукции до 20%

Швабе намерен к 2025 году увеличить объем экспортной продукции до 20%

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" к 2025 году планирует довести до 20% объем поставляемой на экспорт продукции, сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"Холдинг обладает большим опытом в международной торговле, о чем свидетельствует широкая география сбыта — изделия "Швабе" поставляются в 95 стран мира. Сегодня на экспорт идет 16% от общего объема выпускаемой продукции, к 2025 году этот показатель увеличится на четыре процентных пункта", — сказал Ожгихин, выступая на прошедшем в Москве в рамках V Международного экспортного форума "Сделано в России" круглом столе "Продвижение гражданской продукции предприятий ОПК".

По его словам, главной экспортной отраслью сейчас является медицина, вместе с тем в направлении экспорта активно развиваются технологии "Умного города" для организации высокоэффективного и комфортного городского пространства.

"В этом сегменте мы готовы предложить нашему потребителю целый комплекс решений: энергоэффективную светотехнику, системы безопасности, геодезическое оборудование и установки для очистки воды", — отметил заместитель генерального директора.

Как сообщает пресс-служба холдинга, V Международный экспортный форум "Сделано в России" был посвящен вопросам развития несырьевого неэнергетического экспорта и встраивания РФ в глобальные производственные цепочки. Организатором мероприятия стал Российский экспортный центр.