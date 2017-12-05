Белоруссия и Норвегия завершили переговоры о вступлении Минска в ВТО

МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Белоруссия и Норвегия подписали протокол о завершении двусторонних переговоров в рамках процесса вступления Минска во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили в постоянном представительстве республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"В Женеве подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг между Белоруссией и Норвегией в рамках присоединения Белоруссии к Всемирной торговой организации (ВТО)", — говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что от Белоруссии документ подписан постоянным представителем при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амбразевичем, от Норвегии – постоянным представителем при ВТО Харальдом Непле.

По данным представительства, Амбразевич выразил надежду, что подписание протокола будет не только способствовать скорейшему присоединению Белоруссии к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Белоруссией и Норвегией.

Принципиальная договоренность о завершении переговоров с Норвегией, начатых еще в 2005 году, была достигнута 13-14 ноября 2017 года в Минске во время визита делегации МИД Норвегии с главным переговорщиком по доступу на рынок услуг Харальдом Андреассеном, подчеркивается в сообщении.

Норвегия стала 14-м членом ВТО, с которым подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по присоединению Белоруссии к ВТО. Ранее в 2017 году аналогичные документы были подписаны с Республикой Корея, Японией и Эквадором.